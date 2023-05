Emílio Surita é diagnosticado com câncer

Na terça-feira (16), surgiram informações de que Emilio Surita, apresentador do programa Pânico da rádio Jovem Pan, teria sido internado no Hospital São Luiz, localizado na zona sul de São Paulo. A notícia foi divulgada pelo jornalista Odair Del Pozzo em um vídeo publicado em seu canal no YouTube.

De acordo com o jornalista, Surita teria recebido o diagnóstico de câncer de intestino e passado por uma cirurgia delicada, sendo transferido para uma ala oncológica, onde permaneceu por uma semana. Atualmente, o apresentador estaria em recuperação no quarto.

A última edição do programa Pânico apresentada por Emilio Surita foi em 5 de maio, uma sexta-feira. Desde então, o humorista Daniel Zukerman tem assumido o comando da atração.