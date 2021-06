Emenda de Belarmino Lins garantirá flutuante para o apoio a produtores e pescadores de Alvarães

Emenda impositiva, no valor de R$ 50 mil, de autoria do deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), garantirá a disponibilidade dos recursos financeiros necessários à aquisição de um flutuante de grande porte para apoiar as atividades de produtores rurais e pescadores do município.

“O flutuante será muito importante para a guarda dos pertences dos produtores e pescadores sempre que precisarem se deslocar até a sede municipal”, afirmou o líder progressista ao confirmar a emenda que contempla solicitação encaminhada ao seu gabinete pelo vereador Orlando Gonçalves, do Progressistas.

“Tenho certeza de que, com a emenda, tanto o governador Wilson Lima como o titular da Sepror, Petrucio Júnior, serão sensíveis no pronto atendimento à liberação dos recursos para Alvarães”, diz Belarmino.

