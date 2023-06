Embraer entrega avião comprado pela empresária Leila Pereira para uso do Palmeiras

A fabricante de aeronaves brasileira Embraer entregou nesta terça-feira (27) o avião comprado pela empresária Leila Pereira para uso do Palmeiras, clube que é presidido por ela. A entrega aconteceu em uma cerimônia em São José dos Campos, no interior de São Paulo.

O modelo escolhido por Leila é o E-190, considerado espaçoso e econômico. A ideia da empresária é que a aquisição da aeronave facilite a logística da equipe em jogos fora de casa. O anúncio da compra ocorreu em janeiro.

“Não tenho dúvidas que celebraremos muitas conquistas com a ajuda da nossa aeronave. Ela foi adquirida sim para beneficiar nosso clube e dar mais conforto e versatilidade para viagens do Palmeiras. Tudo foi pensado por causa do clube”, disse Leila durante discurso no evento.

Segundo o ge.globo, a preferência do uso será da equipe do Palmeiras, mas quando o time mandar jogos em casa, a ideia é alugar o avião para outros times brasileiros; por isso, as cores são branco e azul, sem o símbolo do clube.

O avião do Palmeiras fez o primeiro voo em 2019, já voou em companhias aéreas da China e na Noruega e tem capacidade para 110 passageiros. O modelo atinge a velocidade máxima de 871 km/h e consegue transportar uma carga de 13 toneladas.

Produzido pela Embraer desde 2004, o bimotor tem preço de venda variável. Em 2021 o modelo chegou a ser vendido a partir de US$ 55 milhões.