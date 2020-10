Embarcações são apreendidas com pescado e madeira irregulares

A Polícia Militar, por meio do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) e do Batalhão Ambiental da Polícia Militar (BPAmb), nesta sexta-feira (9) apreenderam três embarcações com 760 Kg de pirarucu fresco; 40 kg de tambaqui; e 3,5 m³ de madeira serrada sem o Documento de Origem Florestal (DOF).

A apreensão foi por volta das 4 horas. As equipes do BPAamb estavam realizando a Operação Hórus quando abordaram a primeira embarcação de médio porte oriunda do município de Codajás contendo 460 kg de pirarucu e 40kg tambaqui sem a documentação legal.

De acordo com o CPAmb, a segunda embarcação foi apreendida com 3,5 m³ de madeira serrada sem a documentação necessária por volta de 6h no Porto São Raimundo. Posteriormente foi abordado uma terceira embarcação recreio, oriunda do município de Coari contendo 260 Kg de pirarucu fresco na orla de Manaus.

Os responsáveis pelas embarcações foram apresentados no 1º DIP e DEMA, para providências cabíveis, bem como foi apresentado os materiais ilegais.

*Com informações da assessoria

