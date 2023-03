Embarcação roubada no Brasil é localizada em território peruano

A Secretaria Especial de Saúde Indígenas (Sesai) conseguiu localizar, após dez dias, sua embarcação roubada (23/2) que transportava combustível no município de Atalaia do Norte. A Polícia Nacional do Peru, na Isla de Santa Rosa, informou a apreensão de uma embarcação durante uma operação na região, onde tripulantes não possuíam documentação da mesma.

A embarcação foi aprendida pela unidade de Controle Fluvial UFC 250 “Rio Mantar” juntamente com efetivo do Posto da Capitania da Isla de Santa Rosa.

Na embarcação existiam cerca de 675 litros de combustível.

A apreensão da embarcação foi informada ao promotor de plantão, que autorizou a apreensão definitiva da embarcação. A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) está tomando todas as providencias para repatriar a embarcação que esta em Santa Rosa, departamento de Loreto.

