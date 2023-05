Embarcação que irá abrigar a Base Arpão 2 passa por teste de navegabilidade

As obras de reforma e adequação da embarcação Puxirum 2, que vai abrigar a estrutura da Base Arpão 2, foram concluídas e, desde terça-feira (23/05), a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realiza um teste de navegabilidade para certificação de como a embarcação se comporta enquanto navega. A base será lançada pelo governador Wilson Lima, em breve, como parte dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro.

O secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, acompanhou parte do teste realizado no local em que a Base Fluvial está ancorada, na zona Leste de Manaus. O titular da pasta destacou o trabalho que será desenvolvido entre as forças de segurança.

“Está sendo feito um teste de navegabilidade tanto na Base Fluvial, quanto nos equipamentos de proteção e de segurança para os policiais que irão operar. Assim que lançada pelo governador Wilson Lima, a base realizará as fiscalizações nas calhas dos nossos rios e, essa base, também, dará melhores condições de trabalho e de segurança para os nossos agentes do sistema de segurança pública, que, juntos, de maneira integrada, irão intensificar a fiscalização dos nossos rios aqui no Amazonas”, disse o titular da SSP-AM.

Projeto inédito de combate ao narcotráfico, a primeira Base Arpão foi lançada em 2020 pelo governador e instalada no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), combatendo crimes na região do Rio Solimões. De janeiro a abril deste ano, a base já totaliza mais de R $31,7 milhões de danos em apreensões de drogas, armas, embarcações e outros materiais ilegais.

De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), responsável pela coordenação da reforma, os serviços totalizaram um investimento de R$ 5,7 milhões. As atividades envolveram a reforma e adequação da estrutura do barco, para melhoria das instalações, tais como alojamentos, administração, sala de armas, cozinha e refeitório, canil, banheiros masculino e feminino e sala de máquinas, dentre outros.

A base mede 98 metros de comprimento, 8,50 metros de boca, 2,40 metros de pontal e 2,04 metros de calado. A balsa atuará nas proximidades de Manaus, na calha do Rio Negro, e terá capacidade para receber 60 policiais das forças de Segurança, que atuarão de forma integrada, reunindo a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil e Força Nacional.