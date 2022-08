Embarcação naufraga na zona rural de Nhamundá e três pessoas morrem

NHAMUNDÁ — Na madrugada deste sábado (20) o barco Comandante Manobra afundou no rio Paraná, um afluente do rio Nhamundá, no município de mesmo nome (a 380 km de distância de Manaus). O naufrágio deixou três pessoas mortas: dois adultos e uma criança.

Segundo informações preliminares, três pessoas morreram: Paulo Eduardo, Naiana Reis e uma criança identificada como Isabela Silva.

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação de Nhamundá, que divulgou uma nota de pesar sobre o caso.

“É com profundo pesar que consternamos nossos sentimentos aos familiares, pela perda repentina da pequena Isabella, aluna da Educação Infantil do CEI Raimundo Ponciano. Nos solidarizamos também com os familiares de Paulo Eduardo, ex-aluno da Escola Municipal Professor José Gaudêncio. Nossas condolências a mãe , pai e demais familiares. Que Deus lhes dê muita força para superar essa perda”, diz trecho da nota.

A embarcação tinha saído de uma zona rural conhecida como Comunidade do Laguinho, onde aconteceu um evento festivo na noite anterior.

De acordo com o tenente Geandro Oliveira, do Corpo de Bombeiros do Amazonas, não há relatos de desaparecidos, mas uma equipe de mergulhadores continuará no local do naufrágio para eventuais trabalhos de buscas.