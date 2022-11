Em vídeo, Bolsonaro faz apelo para desobstrução das rodovias

Na noite desta quarta-feira (2), o presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu aos seus apoiadores que liberem as rodovias que estão bloqueadas pelos protestos contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. A declaração foi dada por meio de vídeo que está disponível no canal do presidente no YouTube.

“O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Tá lá na nossa Constituição. Então, quero fazer um apelo a você: desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder a nossa legitimidade”, disse o presidente.

Em relação a outros protestos, como os que foram registrados hoje em frente a quartéis, Bolsonaro classificou como “parte do jogo democrático”.

Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças, fazem parte do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente”, completou.