Em Tonga, terremoto de 7,1 graus gera alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu o mar do sudeste de Neiafu, em Tonga , informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Os tremores levantaram um alerta de tsunami em um raio de 300 km a partir do epicentro do tremor, nas costas de Niue e Tonga , de acordo com o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico (PTWC).

Segundo o órgão, as ondas não ameaçam os maiores países da Oceania, Austrália e Nova Zelândia.

Conforme o USGS, o terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 km, com impactos sentidos em Tonga, um pequeno arquipélago formado por mais de 170 ilhas no meio do Oceano Pacífico.

Em janeiro deste ano, a principal ilha, Tongatapu, foi atingida por um tsunami , causado pela erupção de um vulcão submarino. O fenômeno gerou ondas de mais de um metro de altura e inundou diversas regiões da capital, Nuku’alofa.

Nas redes sociais, moradores e turistas que estavam no local atingido compartilharam imagens que mostram os alertas de tsunami emitidos por buzinas ao longo da ilha.

.Les asusta la alarma sísmica? Aquí les comparto la alerta de #Tsunami que estoy viviendo justo ahora en #Tonga. Mi hotel está a orillas del mar 🌊 pic.twitter.com/XWaEgQsyR4 — MundoTv (@MundoTv_20) November 11, 2022

Centenas de carros também foram flagrados fugindo das áreas mais próximas às praias e buscaram abrigo nas partes mais centrais.

“Atualmente indo para o interior e para terrenos mais elevados. Mantenha-se seguro, dirija com segurança e cuide um do outro, por favor. Se antes eu achava que nunca teria que reviver outro incidente como o de 15 de janeiro, as mudanças climáticas apenas provaram que eu estava errada — por favor, mantenha Tonga em suas orações”, escreveu um usuário no Twitter .

Outro turista, que estava hospedado em hotel à beira-mar, compartilhou um vídeo em que é possível ouvir o alerta de tsunami .

“O alarme sísmico te assusta? Aqui compartilho o alerta de Tsunami que estou vivendo neste momento em Tonga. Meu hotel fica à beira-mar”, escreveu.

Por ÚLTIMO SEGUNDO