Em Silves, crianças morrem após canoa afundar durante temporal

Na noite dessa segunda-feira (3), três crianças, com idades de 10, 6 e 2 anos, morreram em um trágico acidente no Rio Sanabani, no município de Silves.

De acordo com relatos da Polícia Civil, uma mãe tentou atravessar o rio com seus cinco filhos, mas foram surpreendidos por um temporal muito forte, fazendo com que a embarcação virasse.

A mãe e duas das cinco crianças foram resgatadas por moradores da região. Os corpos das outras três crianças desaparecidas foram localizados por volta da meia-noite.

A mãe e os dois filhos salvos receberam atendimento médico no Hospital Delphina Aziz, em Silves, e encontram-se em condições estáveis.