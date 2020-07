Em Parintins, regiões da Valéria e Rio Jacu são beneficiadas com ambulanchas

Para reforçar a atuação da Central de Resgate Municipal na zona rural, a Prefeitura de Parintins entregou na última sexta-feira, dia 03 de julho, mais duas ambulanchas. As embarcações, destinadas às regiões da Valéria e Rio Jacu, foram adquiridas pelo Município com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Ramos.

Equipadas com kit de primeiros socorros e balões de oxigênio, as lanchas atenderão mais de 20 comunidades ribeirinhas através do número 192.

As regiões da Valéria e Jacu, como aponta o prefeito Bi Garcia, nunca tiveram ambulanchas. De acordo com o prefeito, as embarcações vão facilitar bastante o deslocamento de pacientes que necessitam de atendimentos de emergência na sede do município. “Para citar como exemplo, o Jacu fica muito distante de Parintins. Num rabeta você deve tirar de quatro a cinco horas de viagem. Numa ambulancha dessa tira de 45 minutos a uma hora, no máximo”, exemplifica Bi Garcia.

Morador da comunidade Santa Rita da Valéria, Marlon Faria diz que a ambulancha recebida na região é motivo de muita alegria. Farias também elenca as dificuldades já enfrentadas pelos moradores da região no transporte de paciente a Parintins. “Já perdemos vidas no passado, porque não tínhamos um transporte qualificado. A gente ia de barquinho, de rabeta. Hoje em dia isso não vai acontecer mais porque agora temos uma lancha potente”, comemora.

Com a entrega das ambulanchas para as regiões da Valéria e Jacu, agora a Central de Resgate possui oito embarcações atendendo comunidades rurais. Os rios Uaicurapá e Mamuru serão as próximas áreas a receber as lanchas de resgate.

*Com informações da assessoria

