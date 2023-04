Em Parintins, Copa Seo Jovem de Futsal tem início com desfile de rainhas, show cultural e ginásio lotado

PARINTINS — Com o desfile de apresentação das rainhas, quatro grandes jogos e o ginásio lotado, teve início na noite deste sábado, 22 de abril, a abertura oficial da 2ª Copa Seo Jovem de Futsal. Em 2023, a competição reúne 36 equipes, sendo 24 no naipe masculino e 12 no feminino com apoio da Prefeitura de Parintins, deputada Mayra Dias e do vereador Mateus Assayag.

Show cultural com os irmãos Israel e Júnior Paulain ao ritmo do grupo Balanço da Toada abrilhantaram a festa esportiva que aconteceu no ginásio poliesportivo que leva o nome da competição, localizado na rua Senador José Esteves, bairro Palmares. “Estou muito feliz com o que estou vendo aqui hoje. Só de pensar que tudo começou de uma brincadeira em um horário que tínhamos às 23h e resolvemos fazer um torneio com oito times. Sucesso mesmo essa edição, graças ao apoio do Bruno Melo que hoje coordena a competição e vamos em busca do bicampeonato”, enalteceu o idealizador da primeira copa e presidente do time ‘Canto da Porrada’, Hernando Paes o popular “Chon”.

Jogos de Abertura

Parecia jogo de decisão de competição. Assim foram os quatro grandes jogos da noite. No primeiro confronto válido pela chave A, o Milan Parintins venceu o Só Praga por 2 a 0. Em seguida (B), o Félix E.C. derrotou o elenco do Show de Bola pelo placar de 7 a 3.

Pela chave (C) quem também levou a melhor foi a equipe do Armarinho Diego sobre o Independência, terminando a partida em 4 a 1. Fechando com chave de ouro a primeira noite de disputa, pelo Grupo D, o time do Resenha Parintins venceu o Tropa dos Folgados por 4 a 1.

O coordenador da competição, Bruno Melo, frisa o sucesso da copa que além do esporte fomenta a economia com o ganho de renda para algumas famílias com pequenas vendas. “Agradecemos mais uma vez a todos os nossos colaboradores, patrocinadores, cada jogador, diretor que estarão conosco nesses dois meses de competição. A disputa vai acontecer sempre a partir das 19h, sendo, uma semana nas segundas, quartas e sextas-feiras e na outra semana ocorrerão nas terças, quintas e sábados, para não prejudicar o lazer daquelas pessoas que durante o dia trabalham e que têm horário no ginásio”, informa o coordenador da copa e do ginásio Seo Jovem, Bruno Melo.

fonte: PANORAMA PARINTINS