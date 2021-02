Em Nhamundá, 40 mil filhotes de tartarugas são soltos na natureza

A Prefeitura de Nhamundá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Sedema) realizou na manhã da última sexta-feira, 19, a soltura de 40 mil filhotes de quelônios.

A ação faz parte do Projeto Manejo Sustentável de Quelônios, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), idealizado por voluntários da comunidade do Corocoró, zona Rural do Município de Nhamundá (a 327 quilômetros de Manaus).

40 mil filhotes

O objetivo do trabalho do grupo de pessoas é a preservação dessas espécies e a realização de ações de educação ambiental aos moradores dessas localidades. A ação também foi acompanhada por membros da Secretaria de Cultura e Turismo do município.

O secretário de Meio Ambiente, João Paulo Fonseca comentou sobre o sucesso do projeto. “Estamos aqui na comunidade do Corocoró, onde realizamos a soltura de 40 mil filhotes de tartarugas.

A Prefeitura de Nhamundá vem dando apoio a esse projeto desde 2013. Esse ano, estamos finalizando o trabalho que iniciou ano passado. Sabemos que é um trabalho árduo, mas tudo recompensa nesse momento final que é de devolução desses filhotes a natureza. O Município de Nhamundá, hoje, é o primeiro no ranking do Baixo Amazonas em soltura de filhotes de tartarugas, isso se torna um orgulho pra nós nhamundaenses”, finaliza.

Serviço

Pedro de Sá Santarém, 61 anos, coordenador voluntário do projeto na comunidade, explica que apesar de ser um serviço trabalhoso, no fim é gratificante.

“Estamos aqui para fazer a soltura dos quelônios, fazemos um serviço voluntário, são oito pessoas que colaboram com a gente. É um serviço difícil e trabalhoso, mas muito valioso. Já tentei desistir várias vezes, mas quando a gente vê o resultado de todo esforço sendo um sucesso é o que faz a gente continuar trabalhando”, completa.

Outra voluntária do projeto, dona Terezinha Camarão, se sentiu realizada ao ver a cena dos quelônios voltando a natureza.

Ação

“Acho muito bonito a soltura desses bichinhos, é uma maravilha a gente ver essa ação, porque aqui a gente não via isso, mas de um certo tempo pra cá, o grupo se reuniu pra cuidar, tratar e fazer esse lindo trabalho que tá sendo apresentado hoje. Então, pra nós da comunidade é um prazer ver essa lindeza de tartaruguinhas descendo no rio”, completou.

Ao final da ação, os voluntários do projeto receberam cestas básicas da Prefeitura, como forma de agradecimento e reconhecimento pelo trabalho voluntário realizado.

*Com informações da assessoria

Comentarios