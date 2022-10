Em Manaus, taxas do licenciamento urbano já podem ser pagas com Pix

A partir desta quinta-feira, 6/10, a Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), passa a contar com a opção de receber pagamentos de suas taxas e serviços prestados por meio de Pix.

Os requerentes e usuários do licenciamento urbano municipal vão receber os Documentos de Arrecadação Municipal (DAMs) com Pix, facilitando formas e acessos de pagamento à população. O Pix será impresso no DAM, por meio de um QR Code. Uma das vantagens da forma de pagamento é que o usuário pode utilizar o banco de sua preferência.

Testes com emissões do DAM foram realizados por equipes do Implurb e da instituição financeira desde março, para poder dar maior segurança a todas as fases de implantação e operação.

“A tecnologia é um meio facilitador e ferramenta para a evolução, e a gestão David Almeida tem buscado ampliar o acesso a todos para os serviços prestados. O Pix é mais um esforço do prefeito em transformar Manaus em uma cidade global e uma das melhores capitais para atrair novos negócios. Vai facilitar as transações financeiras e simplificar a realização de pagamentos, além de incentivar a inclusão”, ressaltou o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

O uso do Pix para o pagamento no Implurb vai aumentar a velocidade das transações e a eficiência na experiência dos usuários. Todas as taxas e boletos emitidos para serviços, licenciamento e outros no instituto terão a opção de quitação por meio do Pix.

Banco Central

O Pix foi lançado, oficialmente, em novembro de 2020, sendo uma solução de pagamento instantâneo gerenciada pelo Banco Central do Brasil. Suas maiores vantagens são a acessibilidade, a rapidez e a disponibilidade.

Para uso no Implurb, ele estará vinculado ao QR Code impresso no DAM. Com o fornecimento dos dados para o pagamento, os requerentes vão fazer a impressão do boleto com um QR Code para fazer o Pix, que permitirá receber e verificar a liquidação de pagamentos de forma integrada. O QR Code é parte integrante do DAM, permitindo o pagamento por meio de aplicativos, em qualquer lugar onde o cliente esteja.

No Brasil, o total de chaves Pix ativas ultrapassou os 478 milhões, segundo o Banco Central. O número corresponde a mais que o dobro da população brasileira, que é estimada em aproximadamente 214 milhões de habitantes pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Assessoria