Em Manaus, sistema de bilhetagem eletrônica dos ônibus é reestabelecido

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que o sistema de bilhetagem eletrônica dos transportes coletivos voltou a funcionar. A previsão do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) é que até o final do dia os validadores estejam operando na sua totalidade.

O IMMU vem acompanhando a situação desde as primeiras horas em que surgiram os problemas com a bilhetagem eletrônica.

O prefeito David Almeida determinou às empresas que garantissem aos passageiros o direito de acesso ao sistema de transporte, por meio da meia-passagem estudantil, passe-livre, Cartão Cidadão e vale-transporte e ainda por meio do pagamento em dinheiro da passagem.

“O prefeito David Almeida determinou que os usuários não fossem prejudicados e que os acessos aos ônibus fossem permitidos normalmente. Estamos acompanhando e monitorando junto ao Sinetram esse problema com a bilhetagem eletrônica e a Justiça já tomou as providências, para que o sistema volte a funcionar 100%”, assegurou o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

Comentarios