Em Manaus, reabertura do comércio faz isolamento social cair para 43%

A taxa de isolamento social em Manaus caiu para 43% nessa segunda-feira (1º/6), data que marcou a reabertura do comércio no Amazonas. No interior do Amazonas, as cidades de Barreirinha e Maués registraram os menores índices no dia. Ambas chegaram a 31% de isolamento. Os cálculos foram feitos pelo Atlas ODS Amazonas a partir de uma parceria com a empresa Inloco, que fornece o índice de isolamento social por município.

Atualmente, o Atlas ODS Amazonas monitora entre 42 e 44 municípios amazonenses. Conforme o levantamento, a cidade com a maior taxa de isolamento nessa segunda-feira foi Canutama, que atingiu o índice de 58%. Essas informações ajudam a compreender a movimentação de pessoas durante a pandemia do novo coronavírus no estado.

Menores índices

Além de Barreirinha e Maués (31%), as cidades de Fonte Boa e Boa Vista do Ramos também registraram índices baixos, chegando a 34% de isolamento na segunda-feira. Jutaí e Novo Aripuanã aparecem em seguida, com 35%.

Manaus

Danilo Egle, um dos pesquisadores responsáveis pela organização dos dados do Atlas, criou um gráfico para o Portal que mostra como o isolamento social vem sendo cumprido em Manaus. É possível perceber que esse índice está em queda desde o dia 23 de março.

Reabertura das atividades

Essa segunda-feira (1º/6) marcou o dia em que parte atividades não essenciais puderam ser retomadas no Amazonas. A retorno dessas atividades faz parte do primeiro ciclo de reabertura gradual planejado pelo Governo do Amazonas. No dia, fotos feitas no Centro de Manaus registraram um grande fluxo de pessoas.

Conforme os dados fornecidos pelo Atlas ODS Amazonas, Manaus apresentava taxa de isolamento social de 44% na segunda-feira da semana passada (25 de maio). Dessa forma, houve queda de apenas 1% entre a última semana antes da reabertura do comércio e a segunda que marca a reabertura. O dado indica que a população vinha deixando o isolamento antes do previsto.

Casos e óbitos por Covid-19

Os dados do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) indicam que o estado diagnosticou 1.421 novos casos de Covid-19, chegando a um total de 43.195 casos confirmados nesta terça-feira (2/6).

Do total de casos registrados até o momento no Amazonas, Canutama registra 30 infectados. Maués, uma das cidades com os menores índices de isolamento, tem 694 casos confirmados do novo coronavírus. Barreirinha tem 310.

Em Manaus, há o registro de 1.390 óbitos confirmados em decorrência da Covid-19.

No interior, o Amazonas tem 50 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 712. Maués, que está entre as cidades com índices de isolamento mais baixos, registra 29 dessas mortes; Jutaí, 10; Fonte Boa, 9; e Barreirinha registra 4.

Até esta terça-feira (2/6), não há registro de mortes em Canutama, cidade que lidera em isolamento social. Em Careiro da Várzea foi registrada uma morte e Lábrea não registra óbitos por Covid-19, até o momento.

FONTE: PMS

Comentarios