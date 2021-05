Em Manaus, motorista de app não cobra corrida ao saber que mãe estava levando filho para fazer tratamento

Uma publicação no Facebook feita por Sâmia Barroso, mãe de Davi de 6 anos de idade, viralizou nas redes sociais após contar o relato do motorista de aplicativo, José Nóbrega, que não cobrou a corrida após saber que ela estava levando o filho para uma consulta no Hemoan (Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas) pois ele possui Leucemia.

De acordo com Sâmia, a corrida deu R$23,07, preço que costuma pagar quase todos os dias para levar o filho até o local para fazer o tratamento. Ela não mencionou nada ao motorista, até que ele perguntou se o filho estava doente e ela respondeu que sim.

”Ele respondeu “poxa” e ficou calado. Vi que ficou pensativo pelo que falei, até que chegamos no Hemoam tirei o dinheiro pra pagar e, para minha surpresa, ele recusou a receber o dinheiro, disse que não precisava pagar. Insisti e o mesmo disse que não”, disse Sâmia.

A publicação, que está com quase 5 mil compartilhamentos, espantou muitas pessoas que não têm boas experiências com motoristas.

Ao finalizar, a mãe agradece e diz ”Mais José no mundo. Muito obrigada! Deus vai lhe recompensar infinitamente”.

FONTE: PORTAL MANAUS ALERTA

