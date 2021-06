Em Manaus, dono de escolinha de futebol é preso por exploração sexual de alunos

Equipes de investigação do 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), da Polícia Civil do Amazonas (PC–AM), juntamente com a Polícia Civil do Pará (PC-PA), cumpriram, na manhã de terça-feira (29), por volta das 11h, o mandado de prisão preventiva em nome de Erismar Nunes Noronha, 43, pelos crimes de favorecimento à exploração sexual de crianças e adolescentes e também por estupro de vulnerável, cometidos na cidade de Marabá, no estado do Pará. A prisão ocorreu na rua Ane, bairro Coroado, zona oeste de Manaus.

De acordo com a delegada Grace Jardim, titular do DIP, o autor é um dos proprietários de uma escolinha de futebol para crianças e adolescentes na cidade de Marabá, e se utilizava desta posição para cometer os crimes. As vítimas possuem entre 10 e 13 anos.

“Soubemos que o autor tinha fugido de Marabá e tivemos informações de que ele estaria escondido no bairro Coroado em Manaus, em diligências pelo bairro, as equipes encontraram o indivíduo e cumpriram o mandado de prisão”, explicou a delegada.

Diante dos fatos, foi solicitado pelo mandado de prisão preventiva em nome dele, que foi expedido em 03 de maio deste ano, na cidade de Marabá, pela juíza Renata G. Milhomem de Souza, titular da 1° Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Procedimentos

Erismar irá responder pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento à exploração sexual de crianças e adolescentes. Após os procedimentos cabíveis, ele foi recolhido ao presídio e está à disposição da justiça.

*Com informações da PC-AM

Comentarios