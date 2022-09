Em Manaus, cobertura vacinal da pentavalente está abaixo da meta nacional

A cobertura vacinal da pentavalente foi de 69% em Manaus no primeiro quadrimestre deste ano. É o que revela o levantamento é do Sistema de Informação do Programa Nacional de Informações (SI-PNI) divulgados nesta terça-feira (6) pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Manaus.

O número é baixo visto que a meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 95%.

A população deve ficar alerta visto que o esquema vacinal completo da pentavalente, visto que é um dos principais imunizantes para crianças menores de 1 ano de idade.

A pentavalente é uma combinação de cinco vacinas e deve ser administrada em três doses. Ela garante proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, e contra a bactéria haemophilus influenza b, que pode causar infecções no nariz, meninge e na garganta.

“A baixa cobertura vacinal significa que as nossas crianças estão vulneráveis para contrair doenças imunopreveníveis e podem acabar com sequelas, por isso pedimos que os responsáveis não deixem de levar seus filhos até as salas de vacina da Semsa”, informa a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.