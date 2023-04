Em Manaus, beneficiários do Bolsa Família correm risco de perder benefício; entenda

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em Manaus alerta que aproximadamente 73% dos beneficiários do Bolsa Família na cidade estão com pendência no acompanhamento em saúde exigido pelo programa. Apenas 88.168 pessoas atualizaram seus dados nas unidades básicas de saúde, de um total de 337.513 esperadas na primeira vigência de 2023, entre janeiro e junho. O programa exige que as crianças de até 7 anos e mulheres entre 14 e 44 anos façam um acompanhamento médico a cada seis meses, e a falta pode levar à perda do benefício.

De acordo com a Semsa, o acompanhamento médico é fundamental para garantir a promoção da saúde e a intervenção precoce em casos necessários. Além disso, o programa é voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social, e por isso é muito importante que o público faça o acompanhamento nas unidades básicas. As equipes das unidades avaliam questões nutricionais, peso, altura e cartão vacinal, e as mulheres de 14 a 44 anos também recebem atendimento para análise de questões nutricionais, exames preventivos ou consultas pré-natal.

Ao buscar as unidades de saúde, os beneficiários devem apresentar um documento oficial de identificação, CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS), além de documentos complementares, se houver, como cartão de vacina ou cartão da gestante. A lista com os endereços e horários de funcionamento das unidades pode ser consultada no site da Semsa.