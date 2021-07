Em Letícia, XXXIII Festival da La Confraternidad Amazónica 2021

Faltando exatamente uma semana, para o início de uma das maiores festas culturais da tríplice fronteira, a XXXIII Confraternidade Amazônica. Que envolve as sete cidades de Amazônica entre as cidades, vizinha da capital do Departamento do Amazonas colombiano, Letícia. A preparação das festividades, também vai comemorar a criação da cidade de Letícia, com XXXIII Festival de nos dias 15 a 20 de julho, com o tema: Juntos por La Confraternidad.

Durante cinco dias de festival, a cidade vai mostrar a sua diversidade cultural – culinária, moda, artes, turismo, entretenimento e modalidades desportivas.

Tabatinga, no Brasil e Iquitos, no Peru, trazem suas delegações para as competições de torneios de futsal, futebol de campo, voleibol, basquete, corrida de rua, motocross, entre outros esportes.

Na primeira noite de festival, realiza-se o tradicional festival, mostrando a beleza da mulher altosolimonenses, com desfiles das misses escolhidas em eventos nas respectivas cidades. Além da apresentação de atrações culturais dos países vizinhos.

Irene Maria Silva, da Colômbia, Juliana Anaia de Oliveira, do Brasil e Kiara Chahud, do Peru, são protagonistas do concurso mais esperado da Fronteira. Onde as “senhoritas”, como são conhecidas no festival, mostrarão a beleza, a cultura e a dança dos três países. Cada pais, terá sua noite, onde apresenta além da culinária, musica, beleza, lendas e danças.

