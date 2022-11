Em Juruá, obras da estrada do Japó alcançam 65% de execução

A partir de convênio celebrado entre o Governo do Estado com a prefeitura de Juruá (a 674 quilômetros de Manaus), a população do município receberá, até janeiro do próximo ano, a estrada do Japó pavimentada e com a estrutura totalmente recuperada. A obra alcançou 65% dos trabalhos concluídos e beneficiará mais de 15 mil pessoas.

Os serviços na via começaram em agosto deste ano, depois de convênio firmado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). O investimento do governo é de R$ 3,1 milhões, permitindo o acesso de comunidades ribeirinhas até o município pela estrada do Japó, via com 1,63 quilômetros de extensão.

O subcoordenador de engenharia da UGPE, João Benayon, destaca que os trabalhos na estrada incluem pavimentação rígida com sarjeta e meio-fio. Ele afirma que a nova estrada dará melhores condições de trafegabilidade e segurança para os moradores.

“O Governo do Amazonas tem se empenhado bastante em desenvolver e melhorar as condições do interior do Amazonas. O foco do governador é esse, de olhar para o interior. Temos celebrado inúmeros convênios aqui na UGPE e nós temos em outros órgãos também, na Sepror, Seinfra e temos investido no desenvolvimento e na melhoria das condições no interior”, afirmou o subcoordenador.

Convênio

O convênio para a execução da obra em Juruá foi firmado em julho deste ano durante cerimônia em Manaus. Na ocasião, outros 20 municípios também celebraram acordos nas áreas de infraestrutura, setor primário, cultura e serviços voltados para a estrutura educacional dos municípios.

O prefeito de Juruá, Dr. Júnior, destacou que a pavimentação da estrada do Japó é um sonho dos moradores.

“É um sonho da população ribeirinha. Essa estrada dá acesso a várias comunidades, da parte de cima do rio Juruá, para levar a sua produção até o nosso município. Isso é um sonho de muito tempo e graças a Deus, através do nosso governador Wilson Lima, estamos realizando o sonho da nossa população e das nossas comunidades”, afirmou.