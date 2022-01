Em janeiro, vazamentos na rede de água representam mais de 50% das vistorias realizadas pela Ageman

Os vazamentos na rede de água tratada representaram mais de 50% das vistorias realizadas pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) somente no mês de janeiro deste ano. No total, foram atendidos 22 registros de usuários que relataram a ocorrência de vazamentos em diversos bairros da cidade.

Além de verificar in loco os problemas e ouvir os usuários, os engenheiros da Diretoria Técnica de Concessões, Obras e Saneamento da Agência acompanharam os reparos dos serviços, a conclusão e, principalmente, a recomposição asfáltica das ruas e avenidas afetadas, que, conforme o contrato de concessão, deve ser realizada pela empresa Águas de Manaus.

“Essa é a recomendação do prefeito David Almeida, a de que os serviços sejam executados com brevidade, qualidade e eficiência, e que os impactos das obras emergenciais dos serviços regulados sejam os menores possíveis, de forma a não causar transtornos aos usuários e também ao fluxo de veículos das áreas onde a concessionária está trabalhando. Por tudo isso, estamos vistoriando sistematicamente essas ações”, explicou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho.

Entre os bairros vistoriados pela Ageman neste mês e que apresentaram ocorrência de vazamentos de água tratada nas vias, estão o Parque Dez de Novembro, da Paz, Cidade Nova, Dom Pedro, Raiz, Cachoeirinha, Nova Esperança, Santa Luzia, Distrito Industrial e Crespo. Todos os casos foram reparados pela concessionária Águas de Manaus após ser acionada pela Ageman.

A diretora do Departamento de Regulação Técnica e Gestão de Contratos da Ageman, engenheira Flávia Aziz, orienta os usuários quanto ao reconhecimento dos vazamentos de água nas vias.

Segundo ela, um dos indícios é a presença de barro na via e também água borbulhando. Nesses casos, os usuários podem acionar a Ouvidoria da Ageman pelo WhatsApp 98842-5821.

*Com informações da assessoria