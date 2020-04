Em Itacoatiara, vereador doa o próprio salário para ajudar pessoas em vulnerabilidade

Em tempos de pandemia é necessário expandir de maneira intensiva os recursos de toda a sociedade para conseguir barrar o coronavírus. Desde políticas públicas até organizações da sociedade civil, milhares de ações tem sido feitas para mobilizar o Brasil na missão contra a Covid-19. Quem deu exemplo foi o vereador Richardson Rodrigues (Partido Liberal), popularmente conhecido como “Richardson do Mutirão” do município de Itacoatiara (distante 265 km da capital Manaus). Além de parlamentar, Richardson também é empresário no ramo de transportes.

Ele anunciou sua decisão durante uma live no Facebook que iria doar todo seu seu salário para a Associação de Desenvolvimento Humano Cultural e Social Mãos Solidárias, cujo trabalho é auxiliar famílias vulneráveis da região e agora conseguir alimentos durante o período de escassez e crise econômica que vem se instaurando devido à quarentena.

“Decidi doar todo meu salário de Vereador para comprar alimento para quem mais precisa. Vou fazer a doação à entidade que confio, e deixo o convite à outros parlamentares para fazer o mesmo”, afirmou Richardson.

A decisão de doar o subsídio do mês à Associação foi tomada pelo vereador em conjunto com sua família e visa contribuir para que a entidade consiga, nessa época difícil relacionada ao novo coronavírus e queda da receita e das doações, continuar servindo as famílias com o mesmo carinho e competência de sempre.

