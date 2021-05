Em encontro com David Almeida, Braga se coloca à disposição para ajudar Manaus

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) se reuniu, neste domingo (30), com o prefeito David Almeida (Avante), e colocou-se à disposição para garantir recursos de emenda parlamentar para ajudar Manaus. O encontro aconteceu no novo hotel Cassina, no Centro, por volta das 10hs, no dia que a cidade atingiu a cota da maior cheia histórica registrada em 2012, de 29 metros e 97 centímetros.

Em uma conversa que quase 1h30m, o prefeito explicou ao senador Eduardo que Manaus necessita de recursos financeiros para implantar projetos de obras estruturantes nos bairros de Manaus, e nas áreas atingidas pela enchente neste ano. “Estou aqui, e me ponho à disposição para ajudar Manaus”, garantiu Braga. “Manaus agradece ao senador Eduardo, e à quem mais estender a mão nesse momento difícil que estamos enfrentando”, agradeceu David Almeida.

Na conversa ficou acertado um segundo encontro (ainda sem data), no qual prefeito vai apresentar ao senador os projetos que necessitam de investimentos de recursos de emendas. Eduardo Braga disse não ter dúvidas que Manaus necessita de obras estruturantes para crescer em diversas áreas. Ele citou como exemplo a malha viária da cidade, e lembrou que, em 11 anos no Senado, viabilizou quase 500 milhões para a capital.

O senador informou ao prefeito que os recursos foram aplicados em obras como, por exemplo, a construção de toda a extensão da avenida das Torres – da avenida Efigênio Sales, no Aleixo, até o quilômetro 19 da estrada AM-010, além do anel viário Norte, entregue este ano, e pavimentação de ruas e avenidas do Distrito Industrial. “Estamos sempre ajudando a cidade. Durante a pandemia, também conseguimos recursos para ações de enfrentamento à Covid em Manaus”, destacou Braga.

Bola das Letras

Depois da conversa com David Almeida, Eduardo Braga visitou as obras de revitalização da praça Bola das Letras “Humberto Calderaro”, no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus, acompanhado do secretário de Limpeza Pública, Sabá Reis, e do ex-deputado Humberto Michilles. “Fico muito feliz em ver a Bola das Letras sendo revitalizada, nesse período que as pessoas vão precisar de espaços de qualidade”, disse Braga.

O local foi construído pelo senador Eduardo em 1995, quando ele estava prefeito de Manaus, e está sendo revitalizada na atual administração. “Lamentavelmente, durante muito tempo a praça ficou esquecida e abandonada. Quero parabenizar o secretário Sabá Reis, porque Manaus volta e respirar nas suas praças”, agradeceu Braga. “Depois de 26 anos estamos restaurando esse local, que é um trabalho de Eduardo que ninguém esquece”, destacou Reis.

Comentarios