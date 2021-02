Em Brasília, prefeito de Autazes recebe sinal positivo de bancada amazonense com apoio de Emendas

O prefeito de Autazes (a 108 km), Andreson Cavalcante (PSC), cumpriu uma extensa agenda em Brasília, durante essa semana, em busca de recursos para investir em áreas prioritárias. O gestor expressa preocupação com o orçamento da prefeitura por conta da pandemia causada pelo Covid 19, que comprometeu a receita do município para este ano de 2021, o que levou o prefeito a buscar alternativas junto à bancada amazonense na capital federal.

“Conversei com a nossa bancada federal, tanto deputados quanto senadores, em busca de recursos de Emenda Parlamentar e verba extra orçamentária para investir em áreas do município neste ano de 2021. Vai ser um ano muito limitado do ponto de vista econômico para as prefeituras, que não terão receita própria para investimentos. Necessitamos muito desse recurso federal para investir em escolas, hospital, ginásio coberto, sistema viário, pavimentação, patrulha mecânica para gerar emprego e renda, sobretudo apoio à saúde,

principalmente para o enfrentamento ao Covid”, explica o prefeito.

O gestor municipal reuniu com os deputados federais José Ricardo (PT), Silas Câmara (Republicanos), Bosco Saraiva (SD), Delegado Pablo (PSL), Capitão Alberto Neto (Republicanos), Átila Lins (PP) e com Marcelo Ramos (PL), vice-presidente da Câmara; além dos senadores Eduardo Braga (MDB), Omar Aziz (PSD) e Plínio Valério (PSDB). “Foi uma visita proveitosa, de bons frutos, porque todos sinalizaram com apoio para o nosso município”, finalizou o prefeito.

