Em Barreirinha, Oficina de Diagnóstico Participativo Rural é realizada pela primeira vez

BARREIRINHA — O Governo do Amazonas, por intermédio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), deu início no dia 19 de janeiro ao Diagnóstico Rural Participativo (DRP), com o objetivo de traçar um diagnóstico de campo sobre todas as necessidades para construção de um modelo sustentável de produção econômica na comunidade tradicional Quilombo Trindade, zona rural do município de Barreirinha (a 484 quilômetros de Manaus).

A oficina, que encerrará nesta quinta-feira (26), reuniu 26 agricultores familiares nesta primeira etapa e fez a abordagem com entrevistas, questionários objetivos e outras dinâmicas que buscam extrair dos participantes os fatores que influenciam negativamente no desenvolvimento e qualidade de vida dentro da comunidade.

Conforme o gerente da Unidade Local (UnLoc), a importância estratégica desse diagnóstico está ligada ao planejamento das ações e organização das soluções para os problemas relatados, que vai facilitar a construção de um modelo mais sustentáveis de produção, com retorno econômico seguro e qualidade de vida para as populações rurais.

“Nem sempre é fácil falar dos problemas vivenciados. Por isso utilizamos as ferramentas disponíveis, de uma forma mais lúdica e ao mesmo tempo reveladora. Com os resultados vamos propor as soluções e, se preciso for, vamos buscar ajuda para a comunidade”, garante o engenheiro agrônomo Rafael Koide, Gerente da UnLoc Barreirinha.

Prática

A próxima fase, é colocar as soluções planejadas em prática, coletivamente, na oficina. O encerramento do trabalho teórico é nesta quinta (26), e já a partir do dia 27 de julho começa a parte prática na comunidade, a ser realizada por todos os comunitários.

“Tão importante quanto identificar os problemas é respeitar aquilo que está planejado. As soluções são propostas por todos, mas é importante seguirmos o que foi aprovado pela maioria”, acrescenta Rafael Kóide. “Daqui algum tempo vamos averiguar os resultados”, finaliza.