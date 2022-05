Em Barcelona, Manaus convida atletas para correrem na capital amazonense

BARCELONA, ESPANHA — Manaus começou ontem (6), a divulgação de sua maratona, na cidade espanhola de Barcelona, onde atletas de todo o mundo correrão a prova de 42 quilômetros neste domingo (8). A estratégia da Prefeitura de Manaus é aproveitar a movimentação na capital da região da Catalunha, para divulgar a maratona que acontecerá na Amazônia em outubro. Para isso, um estande foi montado na “Feira de Barcelona”, um centro de convenções onde os atletas retiram seus kits esportivos para correr no domingo e aproveitam para visitar o estande amazônico.

A motivação da prefeitura nesta nova empreitada é fomentar o turismo esportivo em Manaus, aliando a maratona de outubro, dentro das comemorações pelos 353 anos da capital, aos atrativos amazônicos, conhecidos e admirados internacionalmente. “Estamos aproveitando a grande movimentação de maratonistas e suas famílias aqui em Barcelona, para divulgarmos a cidade de Manaus para o mundo com nossas belezas naturais. Manaus é um dos lugares mais difíceis de correr do planeta, então, a ideia é convidar as pessoas para participarem da Maratona de Manaus, onde só correm os fortes”, destaca o prefeito David Almeida.

Segundo o prefeito, a estratégia é de médio e longo alcance. “Estamos percorrendo primeiro a Europa, depois a América do Norte, para fazermos esse desafio e convidarmos os corredores e maratonistas de todo o mundo a conhecerem Manaus, ampliando nossas perspectivas”, completa.

No estande, todo o material de divulgação destaca a cultura local e a defesa do desenvolvimento econômico, em sinergia com a conservação ambiental. A proposta do município é fortalecer um conjunto de ações sinalizadoras de uma nova fase de desenvolvimento de políticas de crescimento econômico, com a inclusão do turismo como atividade estratégica para a geração de empregos e divisas para o município.

“Estamos pegando expertise, observando como esses eventos são tratados por quem tem experiência com eles, participando desse intercâmbio de informações, em Paris, e, agora, em Barcelona, para prepararmos em Manaus uma grande maratona e transformamos a cidade em referência no turismo esportivo, colocando Manaus na rota dos maratonistas”, explica David.

A Maratona de Barcelona é um dos principais eventos esportivos da Europa. No espaço da feira esportiva, todo o material de divulgação destaca a defesa do desenvolvimento econômico com a conservação ambiental.

Experiência

A programação da maratona na capital amazonense acontecerá em 23/10, com largada e chegada no calçadão do complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste, um dos pontos de convivência e observação da natureza mais espetaculares da cidade. Além da prova de 42 quilômetros, haverá ainda a categoria de 21 quilômetros e, no dia anterior, 22, será dedicado às categorias Kids e 5 quilômetros.

A possibilidade de correr em Manaus tem despertado a atenção de pessoas de todas as partes do mundo, como Paul Cruz, morador da região da Catalunha, casado com uma brasileira. “Para mim, correr é muito mais que um esporte. Mescla-se com o local onde estou correndo e a experiência que eu posso viver naquela localidade. Poder correr próximo à Floresta Amazônica e depois contar isso, seria muito gratificante e eu gostaria de viver essa experiência”, comenta.

Sandro Rodriguez é peruano, mora em Barcelona há 5 anos e vai se preparar para participar da maratona na capital amazonense. “Eu gostaria de ir a Manaus para fazer todo o circuito. Seria algo maravilhoso e a novidade seria conhecer a selva amazônica, eu gostaria muito”, destaca.

Na maratona, de 42 quilômetros, os atletas profissionais e amadores passarão pela ponte estaiada Jornalista Phelippe Daou (ponte do rio Negro), Teatro Amazonas e a Arena da Amazônia, entre outros pontos turísticos.

Hoje moradora de Barcelona, a manauense Eliana Freitas se emocionou ao ver o estande da cidade natal nesta sexta-feira. “Como manauense, ver a representação da minha cidade é o máximo. Eu moro aqui e não vou correr, mas recebi a minha irmã de Manaus em minha casa aqui em Barcelona. Ela sim, vai correr. Estou muito feliz pela iniciativa. Com um estande e a explicação de vocês sobre a cidade, é possível tirar a dúvida de todos os atletas que têm o interesse de correr na Amazônia. Isso é um investimento e vai ajudar a movimentar a economia”, destaca.

As inscrições para a prova podem ser feitas no site www.maratonademanaus.com.br.