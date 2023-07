Elton John faz último show de sua turnê de despedida

Elton John fez na noite de sábado (08) o último show da “Farewell Yellow Brick Road Tour”, sua badalada turnê de despedida, na Tele2 Arena em Estocolmo, na Suécia.

A apresentação da derradeira levou aos fãs um setlist de 23 músicas que abrangeram toda a sua carreira, incluindo os maiores sucessos “Bennie and the Jets”, “Rocket Man”, “Tiny Dancer”, “Don’t Let the Sun Go Down on Me ”, “Your Song” e “Goodbye Yellow Brick Road”.

A apresentação foi marcada por um discurso de despedida dos palcos da lendária artista: “Quando iniciarmos a minha última turnê em 2018, eu não poderia ter previsto em meus sonhos mais loucos as reviravoltas e os altos e baixos que esta turnê – eo mundo inteiro – teria experimentado nos cinco anos seguintes… E a cada passo do caminho, meus fãs permaneceram lá. Eles ficaram comigo, me apoiaram, foram pacientes e continuaram aparecendo em todos os últimos shows”.

Elton completou: “Esta noite foi mágica. Estou tentando processá-la, e não acho que vou entender por um tempo que eu finalmente terminei de fazer a turnê. Não posso dizer o quanto vou sentir falta dos fãs e quanto o apoio deles me apoiou, vai ficar comigo para sempre.”

Durante o concerto, o Coldplay apareceu no telão em uma transmissão para reverenciar o cantor. “Elton, de todos nós aqui, de todas as bandas e artistas que vocês ajudaram e inspiraram, nós te amamos muito. Somos muito gratos por tudo o que você fez… Nós te amamos tanto, vamos sentir muito sua falta”, disse o vocalista Chris Martin .

Ao todo, a “Farewell Yellow Brick Road Tour” de Elton John abrangeu mais de 300 shows, vendeu 5,7 milhões de ingressos e arrecadou US$ 900 milhões de dólares. Embora a turnê marque o último giro global do cantor de 76 anos, ele não descartou realizar shows esporádicos no futuro.

Setlist de Elton John na Tele2 Arena de Estocolmo, na Suécia, em 8 de julho de 2023:

1. Bennie and the Jets

2. Philadelphia Freedom

3. I Guess That’s Why They Call It the Blues

4. Border Song

5. Tiny Dancer

6. Have Mercy on the Criminal

7. Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)

8. Take Me to the Pilot

9. Someone Saved My Life Tonight

10. Levon

11. Candle in the Wind

12. Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding

13. Burn Down the Mission

14. Sad Songs (Say So Much)

15. Sorry Seems to Be the Hardest Word

16. Don’t Let the Sun Go Down on Me

17. The Bitch Is Back

18. I’m Still Standing

19. Crocodile Rock

20. Saturday Night’s Alright for Fighting Bis

21. Cold Heart

22. Your Song

23. Goodbye Yellow Brick Road