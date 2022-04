Elon Musk faz oferta para comprar Twittter

NOVA YORK, LONDRES (CNN) — O empresário Elon Musk fez uma oferta para comprar o Twitter. De acordo com um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, da sigla em inglês), Musk ofereceu comprar todas as cotas que não possui da empresa a US$ 54,20 por ação — o que levaria a empresa a valer US$ 43,4 bilhões.

A oferta representa um prêmio de 38% sobre o preço de fechamento em 1º de abril, o último dia de negociação antes de Musk revelar que ele se tornou o maior acionista do Twitter, e de 18% sobre o preço de fechamento na quarta-feira.

Musk disse que esta foi sua “melhor e última oferta”, segundo o documento enviado à SEC, acrescentando que, se não fosse aceita, ele teria que reconsiderar sua posição como acionista.

O CEO da Tesla enviou uma carta de oferta à empresa na quarta-feira à noite, segundo o documento.

“Investi no Twitter porque acredito em seu potencial para ser a plataforma de livre expressão em todo o mundo, e acredito que a livre expressão é um imperativo social para uma democracia funcional”, disse ele na carta enviada ao Twitter.

“Entretanto, desde que fiz meu investimento, agora percebo que a empresa não prosperará nem servirá a este imperativo da sociedade em sua forma atual. O Twitter precisa ser transformado em uma empresa de capital fechado”.

Oferta

Musk comentou sobre a proposta em uma publicação no Twitter: “Eu fiz uma oferta”, escreveu, compartilhando o documento enviado à SEC.