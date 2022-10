Elon Musk diz ter comprado o Twitter

Elon Musk anunciou nesta quinta-feira (27) que comprou o Twitter, em uma publicação na própria rede social. O bilionário discorreu sobre o que o motivou a comprar a plataforma, em um recado sinalizado aos investidores.

“Eu queria entrar em contato pessoalmente para compartilhar minha motivação em adquirir o Twitter. Tem havido muita especulação sobre por que eu comprei o twitter e o que eu penso sobre publicidade. A maioria errada”, afirmou.

“A razão pela qual eu adquiri o Twitter é porque eu acho ser importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum, onde uma ampla gama de crenças pode ser debatida de forma saudável, sem recorrer à violência”, acrescentou.

Segundo Musk, a ideia é que não haja uma divisão entre plataformas com pessoas de extrema-direita e extrema-esquerda, ressaltando a importância de uma área comum que ele acredita ser necessária para a “liberdade de expressão”.

“É por isso que eu comprei o twitter. Não fiz porque seria fácil, não fiz para ganhar mais dinheiro. Fiz para tentar ajudar a humanidade, reconhecendo que o fracasso em perseguir esse objetivo, apesar de nossos melhores esforços, é uma possibilidade muito real”, destacou.

Apesar de já ter reiterado diversas vezes seu intuito de administrar uma plataforma livre para opiniões diversas, Musk disse que nem todas as coisas podem ser ditas sem que haja consequências.

“O Twitter obviamente não pode se tornar um inferno livre para todos, onde qualquer coisa pode ser dita sem consequências. Além de cumprir as leis do país, nossa plataforma deve ser calorosa e acolhedora para todos, onde você pode escolher a experiência desejada de acordo com suas preferências, assim como pode escolher, por exemplo, ver filmes ou jogar videogames”, pontuou.

As propagandas, outro ponto de discussão durante a negociação nos últimos meses envolvendo o CEO da Tesla e a rede social, foram citadas pelo bilionário em seu comunicado, em tom mais leve que em pronunciamentos anteriores.

“Eu também acredito muito que a publicidade, quando bem feita, pode encantar, entreter e informar; pode mostrar-lhe um serviço, produto ou tratamento médico que você nunca soube que existia, busto é certo para você. Para que isso seja verdade, é essencial mostrar aos usuários do Twitter anúncios que sejam tão relevantes quanto possível às suas necessidades. Anúncios de baixa relevância são spam, mas anúncios altamente relevantes são, na verdade, conteúdo”, escreveu.

Por fim, o bilionário afirmou que pretende transformar o Twitter na “plataforma de publicidade mais respeitada do mundo” e acenou aos investidores para o fortalecimento da marca e da empresa.

“A todos que têm parceiros conosco, agradeço. Vamos construir algo extraordinário juntos”, concluiu.

A declaração de Elon Musk ocorre um dia antes da data escolhida para conclusão da aquisição de US$ 44 bilhões pela empresa.

Em resposta ao tuíte de Musk, a diretora de clientes do Twitter, Sarah Personatte, disse que teve uma “grande” discussão com o bilionário na quarta-feira (26) à noite, e que o compromisso das duas partes permanece inalterado.

Por CNN BRASIL