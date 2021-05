Elize Matsunaga está namorando jovem que tentou matar o avô

A detenta Elize Matsunaga, condenada a 16 anos de prisão pela morte do marido Marcos Matsunaga, está namorando o estudante Tiago Neves, de 23 anos. O jovem é um homem trans e cumpre pena de 5 anos no presídio feminino de Tremembé, no interior de São Paulo, por tentar matar o avô de 71 anos a golpes de marteladas no ano passado.

Segundo informações da Record TV, Elize e Tiago dividem um beliche no galpão do regime semiaberto. O casal tem direito a “saidinha temporária” e saiu da cadeia na terça-feira (18). Os dois devem retornar ao presídio na próxima segunda-feira (24).

Relembre a condenação de Elize Matsunaga

Em dezembro de 2016, a bacharel em Direito Elize Matsunaga foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão em regime fechado por ter matado e esquartejado o marido, em 2012.

A pena máxima prevista para os dois crimes era de 33 anos de reclusão, mas o Conselho de Sentença eliminou duas das três qualificadoras no homicídio. Apesar de comemorar o entendimento dos jurados, a defesa de Elize considerou a pena alta e recorreu.

Na época, os advogados de defesa tentaram reconstruir o passado humilde de Elize, como uma menina que saiu do interior do Paraná e se prostituiu para pagar a faculdade. Sustentando a tese de que ela havia reagido a uma provocação injusta, a defesa abordou questões de violência doméstica.

FONTE: ISTOÉ

Comentarios