Elevador despenca em prédio residencial e quatro pessoas morrem em SP

SANTOS – A queda de um elevador deixou quatro pessoas mortas na noite desta segunda-feira, 30, em Santos, no litoral sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o equipamento de serviço despencou do nono andar. A Marinha informou que o edifício é uma unidade habitacional destinada a militares da Capitania dos Portos de São Paulo que trabalham na cidade e as vítimas seriam a mulher e mais três parentes de um militar.

O acidente aconteceu por volta de 20h em um edifício residencial, de nome Tiffany, que tem nove andares e fica na Rua Guararapes, próximo ao Estádio Urbano Caldeira, casa do Santos Futebol Clube.

Os nomes das vítimas não foram divulgados e ainda não está confirmado se eram moradores ou visitantes. Peritos da Polícia Civil estão no prédio, além de equipes dos bombeiros, da Polícia Militar, da Defesa Civil do Santos e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A região foi interditada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

“O Capitão dos Portos de São Paulo e a Tripulação da Capitania transmitem as condolências aos familiares e amigos pela inestimável perda. A Marinha está dando todo o suporte possível às famílias. O respectivo inquérito policial-militar será aberto para apurar o ocorrido”, complementou a Marinha em nota à imprensa.

