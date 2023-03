Elevador despenca com 11 pessoas e deixa três feridos

Um elevador de um prédio residencial de Maceió, em Alagoas, despencou com 11 pessoas na tarde deste domingo (19). O acidente deixou pelo menos três pessoas feridas sem gravidade. As informações são do g1.

Todos os ocupantes entraram no elevador no 10º andar do prédio. Quando o equipamento chegou ao térreo, no entanto, caiu até o subsolo.

A capacidade máxima do elevador é de até 8 pessoas, portanto estava com três pessoas acima do permitido.

As vítimas foram socorridas por outros moradores. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local com duas viaturas e seis militares.