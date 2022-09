Eleitores de Manaus terão ônibus de graça no próximo domingo

Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovaram, nesta terça-feira (27/9), em sessão extraordinária, o Projeto de Lei 370/2022, que autoriza o Executivo a assegurar gratuidade no transporte coletivo à população manauara, durante as eleições do próximo domingo (02/10) e um eventual segundo turno.

O documento apresentado pela mensagem 084/2022, recebeu parecer favorável nas Comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Economia e Orçamento e de Transporte Público, antes de ser aprovada por unanimidade no plenário Adriano Jorge.

A gratuidade será concedida apenas para o horário compreendido entre 4h e 20h, e valerá também para o transporte complementar de passageiros.