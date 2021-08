Eleição dos novos conselheiros do Concultura tem recorde de inscrições

A Prefeitura de Manaus, via Comissão Eleitoral do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), anunciou os números da primeira fase do certame e sobre as inscrições que foram recorde de procura para à eleição dos novos conselheiros do órgão cultural, no biênio 2021/2023, em encontro realizado no Palácio Rio Branco, Centro Histórico de Manaus, na sexta-feira, 6/8.

Os inscritos nos oito segmentos artísticos e culturais, totalizaram 1.380 eleitores e 54 candidatos a uma vaga no órgão consultivo de cultura da Prefeitura de Manaus. Além disso, houve oito vagas preenchidas pelas secretarias municipais representantes do poder público, anunciou o presidente da comissão eleitoral e vice-presidente do Concultura, Neilo Batista, que informou também sobre a lista de nomes dos candidatos e eleitores a ser publicada no Diário Oficial do Município (DOM).

Batista, que é vice do presidente Tenório Telles, justificou a grande procura de candidatos e eleitores como fruto do trabalho relevante da atual gestão.

“Quase triplicamos o número de inscritos, comprovando assim a credibilidade e visibilidade que o Conselho de Cultura tem na gestão do prefeito David Almeida”, afirmou.

Batista explicou que, além de tornar o processo eleitoral totalmente on-line, o edital foi simplificado e melhorado, para aumentar o interesse e garantir a lisura do pleito.

“Criamos a possibilidade de eleitores e candidatos comprovarem suas carreiras por portfólio, além das declarações feitas por entidades representativas”, explicou.

“Tudo seguindo a orientação do prefeito David Almeida, de desburocratizar e tornar a cultura uma pasta, que faça a diferença nas vidas dos milhares de artistas e trabalhadores da indústria cultural e criativa de Manaus”, ressaltou Batista.

Ele destacou que entre as ações que marcaram o conselho atual estão os programas de resgate da cultura ancestral com a criação da “Aldeia da Memória Indígena”, cursos de formação continuada aos artistas, prêmios literários com recorde de inscritos, e pontua que o maior desafio vai ser mesmo a reformulação da Lei de Incentivo à Cultura que, finalmente, vai fazer o Fundo Municipal de Cultura (FMC) funcionar de fato, apoiando e fomentando os artistas e as artes.

Próximas etapas

A próxima etapa, antes da eleição, será cumprir o prazo de recursos dos candidatos e eleitores desaprovados na inscrição por inconsistências, até o dia 11/8, pelo e-mail planejamento.concultura@gmail.com.

A eleição está agendada para acontecer no dia 2 de setembro, das 9h às 17h, na sede do Concultura, localizada no Palácio Rio Branco, praça Dom Pedro II, Centro Histórico de Manaus. Até o momento, concorrem às vagas por segmento: artes visuais (3 candidatos), audiovisual (2 candidatos), cultura étnica (2 candidatos), cultura popular (6 candidatos), dança (5 candidatos), literatura (2 candidatos), música (11 candidatos) e teatro e circo (2 candidatos).

