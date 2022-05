Educadoras da Prefeitura de Manaus participam do Congresso Bett Brasil 2022, em São Paulo

SÃO PAULO, SP — Educadoras da Prefeitura de Manaus participam, desde terça-feira, 10/5, do Congresso Bett Brasil 2022, considerado a maior feira internacional de educação da América Latina, reunindo durante o período do evento mais de 200 expositores de produtos e serviços ligados ao dia a dia da escola. O evento está sendo realizado no Transamérica Expo Center e vai até sexta-feira, 13/5, em São Paulo.

Foram contemplados cinco educadores pela plataforma digital Superensino, que trabalha em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), sendo duas assessoras de tecnologia das Divisões Distritais Zonais (DDZ) Sul e Oeste, o coordenador do Centro de Tecnologia Educacional (CTE) da DDZ Rural e uma professora de sala de aula da DDZ município de Manaus.

Os profissionais de educação de Manaus estão participando do congresso em virtude dos resultados dos trabalhos pedagógicos realizados em 2021 na utilização dos recursos da plataforma, além do engajamento dos alunos, professores, bem como o empenho de coordenadores, assessores de tecnologia nas escolas e chefes das DDZs da Semed.

O gerente Austonio Queiroz dos Santos, da Gerência de Tecnologia Educacional (GTE) da Semed, disse que desde 2019 a secretaria firmou a parceria com a plataforma como suporte escolar aos alunos com baixo índice de rendimento, atendendo aproximadamente 186 mil estudantes do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

“É muito importante para qualquer profissional a participação nesse tipo de evento, que permite conhecer e experimentar novos recursos, metodologias e aprendizagens, que irão agregar aos conhecimentos que esses educadores já possuem. Além disso, essa participação nesse evento possibilita a percepção de visões diferentes e inovadoras para serem implementadas nas maneiras pelas quais a plataforma é utilizada hoje por alunos e professores desta secretaria”, comentou.

De acordo com a chefe da DDZ Leste 2, Socorro Duarte, a plataforma Superensino atende 56 unidades de ensino da divisão, beneficiando aproximadamente 38.581 alunos do 1º ao 9º ano. Para a educadora, que foi destaque pela plataforma ano passado, com um dos prêmios como “Superchefe”, essa é uma oportunidade excelente para adquirir novos conhecimentos.

“Como educadora, esse congresso é uma oportunidade de ampliar meus conhecimentos sobre as alternativas de fazer gestão educacional diante de um quadro de uma previsão de 10 anos de atraso na aprendizagem dos alunos. Isso se deve ao fato de terem ficado em 2020 e grande parte em 2021 sem aulas presenciais”, explicou.

Reconhecimento

A designer gráfica e editora do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais (Cemteds) da Semed, Elzinai da Rocha Monteiro, foi uma das contempladas, em virtude do trabalho realizado quando trabalhava na DDZ Sul, na coordenação de 49 escolas municipais da divisão. Segundo ela, é um reconhecimento ao trabalho realizado com os alunos do município.

“Uma das minhas expectativas sobre esse evento é ampliar minha visão quanto ao uso das Tecnologias na Educação, além de buscar estratégias inovadoras para aprendizagem e programas que levem os professores e alunos a utilizar de forma criativa as tecnologias em prol de uma educação de qualidade”, contou.

Para a assessora de tecnologias educacionais da DDZ Oeste, Yvana Ribeiro Costa, o evento vem para somar aos seus conhecimentos, mas principalmente de poder colocar em prática no seu trabalho com os representantes das escolas, e consequentemente com os alunos em sala de aula.

“É um congresso onde temos oportunidades de discutir os caminhos da educação, buscar inspirações e valorizar o papel da tecnologia e da inovação no processo ensino-aprendizagem. Também encontramos novidades, que podem atender as necessidades e objetivos das instituições de ensino. O congresso conta com produtos, empresas e novas soluções para diversos setores da educação. Também é uma oportunidade de conhecer educadores de diversas regiões do país, assistir palestras e compartilhar ideias”, disse.

Plataforma

A “Superensino” é uma plataforma de reforço escolar e preparatório para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) do governo federal, que avalia a educação básica brasileira. A plataforma oferece conteúdos educativos, de acordo com o currículo pedagógico da Semed e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).