Eduardo Costa diz que está doido pela volta dos puteiros e pede mulher para Safadão

Que Eduardo Costa é língua solta, todo mundo já sabe. Agora, quando ele se junta com Leonardo para cantar e beber, não necessariamente nesta ordem, é melhor prestar bem atenção porque vem treta na certa. E foi exatamente o que aconteceu durante a live dos dois cantores nesta sexta-feira, 1º de maio, em pleno feriado do Dia do Trabalhador. O sertanejo gargalhou e fez o parceiro gargalhar ao pedir mulher para Wesley Safadão. Isso mesmo, minha gente! Eduardo fez esse pedido quando o forrozeiro entrou em um vídeo para falar sobre o show ‘Cabaré’, nome também da live.

“Eu assisti a sua live. Você deveria ter vergonha de ficar 10 horas fazendo uma live e a gente está aqui há três horas se f*. Safadão, você tem muitas mulheres. Apresenta uma pra mim que estou precisando e me ajuda aí”, gritou Eduardo e Leonardo logo emendou: ‘Vai lá em Minas Gerais, que tem muitas mulheres bonitas em todos os cantos.”

Em outro momento, Eduardo disse que estava doido pela volta dos puteiros e Leonardo disse que está tudo fechado por conta do isolamento social. “Ai gente, alguém abre um trem desse, um puteiro. Lá no Sul, lá em Minas, lá em Goiânia. Que saudades da Maria Machadão. Que os comércios fechem, mas Maria Machadão abra”, entregou, às gargalhadas. Eduardo Costa também assumiu que não dormiu na noite anterior. “Bebi e fiquei com uma ressaca desgraçada”.

Reportagem: Fábia Oliveira/O Dia

