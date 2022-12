Ednelza Sahdo, a dama do teatro amazonense, morre aos 78 anos

MANAUS — Morreu na madrugada desta quinta-feira (1º/11), aos 78 anos de idade, a atriz amazonense Ednelza Sahdo.

A atriz estava em tratamento para combater uma pneumonia. Em outubro deste ano, ela foi homenageada no Festival de Teatro da Amazônia 2022, realizado pela Federação de Teatro do Amazonas (Fetam).

Com mais de 50 anos de carreira, Ednelza dirigiu várias peças de teatro e era reconhecida no meio artístico como a dama do teatro amazonense.

O velório está sendo realizado na Funerária São Francisco, na Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.