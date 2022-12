Editor da Revista Ufo sofre acidente doméstico e está internado na UTI

O ufólogo e editor da Revista Ufo, Ademar Gevaerd, de 60 anos, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave desde o fim de novembro. Gevaerd morou em Campo Grande até 2008 e investigou durante anos a suposta aparição de um ovni no Estádio Morenão, em 1982.

Segundo publicou o perfil do profissional no Instagram, Gevarerd sofreu uma queda em casa no último dia 30 de novembro e foi levado para o hospital. Desde então está sendo cuidado pela equipe da UTI, no Paraná.

Conforme a publicação, o estado dele é considerado gravíssimo e Gevaerd segue respirando por aparelhos. Entretanto, na terça-feira (6), apresentou melhora significativa, porém ainda inspira cuidados.

Gevaerd morou em Campo Grande até 2008 e estudou o episódio no Estádio Morenão, em 6 de março de 1982, no qual espectadores num jogo de futebol relataram que viram um objeto em forma de charuto com luzes em cada extremidade sobrevoando o local. Foi na capital de MS que também fundou a Revista UFO há 39 anos, a mais antiga do mundo.

