Edital aberto pelo Estado incentiva a fabricação de vassouras no AM

Valorizando a piaçava, fibra vegetal encontrada em municípios na região do Alto Rio Negro, o Governo do Estado vem ampliando as possibilidades de geração de emprego e renda para produtores do interior. O incentivo é resultado do pagamento da subvenção da fibra e do edital para doação de maquinário, que está aberto e prevê a doação de 100 máquinas para extrativistas fabricarem vassoura.

As ações de fomento coordenadas pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) tem destinado recursos e equipamentos para os trabalhadores. Aberto desde o mês de maio, o governo lançou um edital de credenciamento para produtores e organizações rurais interessados em adquirir, por meio de doação onerosa, máquinas para fabricação de vassouras.

A gerente de comercialização de produtos da ADS, Eliane Ramos, afirma que este incentivo é fundamental para manutenção e desenvolvimento da atividade no interior do Amazonas. Ela explica que o edital continuará em aberto e prevê a doação de 100 máquinas para extrativistas cadastrados na ADS. O edital pode ser acessado no site da ADS (www.ads.am.gov.br).

“É fundamental porque essas máquinas não precisam de energia elétrica, então podem ficar em qualquer município, em ramais, sítios, onde o produtor não precisa sair do seu local para fazer essa produção da vassoura. Ele vai ficar no seu local colhendo a piaçava ou cipó titica, que são essas duas fibras vegetais que essa máquina trabalha. Isso também contribui para que essa produção seja maior e gere renda para esse extrativista”, disse.

Fabricação

Atualmente as máquinas para fabricação de vassouras são produzidas em Manaus. Patenteadas pela fábrica Amazon Limpa, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, os equipamentos fazem a junção das fibras (piaçava ou cipó titica) e são considerados instrumentos de fácil manuseio para quem deseja empreender com a atividade.

Presidente da Cooperativa dos Piaçabeiros do Alto e Médio Rio Negro (Coopiacamarin), o extrativista Séder Helio atua na atividade há cerca de 12 anos, em Barcelos, sendo boa parte somente na extração da fibra vegetal. Com a aquisição de 28 máquinas por meio do credenciamento da ADS, Séder pode expandir as atividades na cooperativa e ver o produto final, no caso a vassoura, pronto para a venda.

Segundo o extrativista, as ações do Governo do Estado valorizam a matéria-prima que é encontrada em poucas regiões do País e geram ótimas expectativas para o setor.

“Hoje a piaçava está sendo valorizada. Era uma vergonha antigamente a gente vender só o produto e não valorizar a nossa matéria-prima, que só tem no rio Negro e em Santa Isabel do Rio Negro. Então é uma matéria-prima que só tem aqui e na Bahia. A vassoura hoje, sendo valorizada no nosso município, tenho certeza que vai dar certo e gerar bastante emprego”, afirmou.

Incentivo

Em fevereiro deste ano, o Governo do Estado realizou de forma inédita o pagamento de R$ 486 mil em subvenção da piaçava a extrativistas da região do Rio Negro, beneficiando 161 trabalhadores de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro.

Pela subvenção, além do valor pelo qual o produtor de piaçava comercializa seu produto no mercado, ele também recebeu, em cumprimento ao Decreto Governamental nº 43.852, de 11 de maio de 2021, a subvenção equivalente a R$ 0,50 por quilo do produto vendido. Neste ano, o volume comercializado foi de 972 mil quilos.