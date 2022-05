Eclipse lunar será visível em todo o Brasil neste fim de semana

SÃO PAULO, SP — Na noite de domingo (15) para segunda-feira (16), um eclipse lunar total será visível em todo o Brasil.

De acordo com o Observatório Espacial Heller & Jung, o fenômeno começa às 22h32 de domingo de forma quase imperceptível. O primeiro contato com a sombra fica visível às 23h28.

O momento em que a Lua já está inteiramente dentro da sombra terrestre inicia à 00h29, no início da madrugada do dia 16, e dura até 1h54.

O instante do máximo será às 1h11min. O último contato com a sombra se dá às 2h55, e a saída da penumbra (fim do eclipse, imperceptível), às 3h51.

“O fenômeno é conhecido como “lua de sangue” e somente poderá ser visto novamente em março de 2025″, informou o observatório.

Os próximos eclipses lunares vão ocorrer em: