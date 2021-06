Durante o feriado, tiroteio deixa três mortos e um ferido em bairro de Manaus

Na noite de quinta-feira (3), durante o feriado de corpus christi, Lucas dos Santos Gama, mais conhecido como ‘Japonês’, de 20 anos, Matheus Lima Machado, 24, e Felipe Castro do Santos, vulto ‘Catatau’, 27, foram mortos a tiros em pontos diferentes do bairro Praça 14, zona sul de Manaus.

De acordo com informações, membros da facção criminosa rival estavam a espera dos executados na saída do Beco União. ‘Catatau’ morre tentando fugir pela rua Tarumã; ‘Japonês’ morreu na saída da rua Japurá; Matheus morreu em uma residência dentro do beco.

Um quarto homem, identificado como Juares Marques Soares Neves, 27 anos, também foi baleado, mas foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Até o momento, os atiradores não foram identificados. Segundo a polícia, o tiroteio tem características de guerra de tráfico.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

FONTE: PORTAL MANAUS ALERTA

Comentarios