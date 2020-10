Durante mês de outubro, PACs terão emissão de documentos aos sábados em Manau

Durante o mês de outubro, as unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) atenderão aos sábados por meio do programa “PAC Alternativo”. A ação da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) começará no dia 3 de outubro, com aberturas dos PAC Leste e PAC São José.

O atendimento funcionará das 9h às 12h, com encaminhamento para Certidão de Nascimento e emissão de 1ª e 2ª vias de RG. Serão 100 senhas distribuídas em cada PAC. O objetivo da Sejusc é estender os serviços nas zonas mais populosas da capital. No dia 17 de outubro, as atividades se concentram na Zona Norte, nos PACs Sumaúma e Via Norte. Em seguida, no dia 31 de outubro, é a vez das Zona Oeste e Centro-Oeste, por meio dos PACs Alvorada e Compensa. Pronto Atendimento ao Cidadão Ao todo, a Sejusc coordena 13 unidades do PAC, sendo nove na capital e quatro em outros municípios: Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru e Parintins. A primeira unidade do PAC foi inaugurada no dia 20 de março de 1998, no bairro São José, na zona leste. Desde 2006, quando os atendimentos passaram a ser quantificados, até dezembro de 2019, já foram realizados mais de 38 milhões de atendimentos em todo o Amazonas.

