Duquesa da Cornualha, Camilla se torna rainha consorte

Com a morte da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira (8) , Charles, ex-príncipe de Gales e herdeiro do trono britânico, tornou-se o rei da Inglaterra. Com isso, sua esposa, Camilla, ex-duquesa da Cornualha, também receberá um novo título e passará a ser chamada de rainha consorte.

Charles e Camilla são casados desde 2005, mas a história do casal começou muito antes, já que, em 1990, foi revelado que os dois tinham um caso enquanto o filho de Elizabeth II ainda era casado com a princesa Diana. Depois, eles se divorciaram.

Lady Di, como a princesa Diana era chamada, ficou muito conhecida por sua dedicação a causas sociais, mas morreu em um acidente de carro em Paris, na França, aos 36 anos. Com Diana, Charles teve dois filhos, William — o próximo na linha de sucessão ao trono — e Harry.

No momento em que a rainha morreu, o trono imediatamente passou para Charles. O comunicado oficial emitido pelo Palácio de Buckingham reforça a passagem de título e já chama Camilla de rainha consorte.

“A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã”, informou.

Durante a comemoração do Jubileu de Platina de Elizabeth II , que celebrava os 70 anos da coroação da monarca, a rainha já havia manifestado o desejo de que Camilla recebesse o título quando Charles assumisse a monarquia.

“Quando, na plenitude do tempo, meu filho Charles se tornar rei, sei que vocês darão a ele e à sua esposa Camilla o mesmo apoio que têm dado a mim; e é o meu sincero desejo que, quando a hora chegar, Camilla será conhecida como rainha consorte enquanto continua seu serviço leal”, afirmou Elizabeth II na ocasião.

Charles, agora, passa a ser chamado de rei Charles III e, de acordo com a tradição britânica, os títulos de príncipe e princesa de Gales serão passados para o príncipe William e Kate Middleton.

Sobre Camilla

Camila Parker Bowles nasceu em 17 de julho de 1947 em Londres, na Inglaterra. Ela é filha de um oficial aposentado do exército britânico e da filha do 3º Barão de Ashcombe.

Antes de se casar com o rei Charles III, Camilla foi casada de 1973 a 1995 com Andrew Parker-Bowles, com quem teve dois filhos: Laura Rose e Thomas Henry.

Após se casar com Charles, Camilla sempre enfrentou resistência por parte da população devido ao histórico do relacionamento dela com o atual rei e em decorrência da memória de Diana, muito querida pelos britânicos, mesmo 25 anos depois de sua morte.

O que é rainha consorte?

Recebe o título de rainha consorte a esposa do rei vigente. Apesar do nome, Camilla não tem a mesma soberania ou poderes políticos e militares que Charles.

“A não ser que algo diferente seja decidido, a rainha consorte é coroada com o rei, em uma cerimônia similar, porém mais simples”, informou o site oficial da família real.