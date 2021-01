Dupla é presa tentando vender extintores como cilindros de oxigênio

Dois homens foram presos na tarde desta quarta-feira (27), após pintar extintores de incêndio e tentar vender como cilindros de oxigênio em Manaus. O fato aconteceu na alameda Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. As informações são do Em Tempo.

De acordo com as vítimas, os suspeitos ofereceram os equipamentos por meio de um site de compras e vendas. Os dois cilindros estavam sendo anunciados pelo valor de R$ 3 mil.

As vítimas se interessaram pelos produtos e marcaram um encontro na esquina de um supermercado daquela região. Ao observarem que os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta, os compradores desconfiaram que poderia ser um golpe e acionaram a polícia.

Equipes policiais constataram que seria uma emboscada e que os cilindros eram, na verdade, extintores de incêndio modificados. A dupla foi conduzida para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Para os policiais, os suspeitos apenas relataram que estavam entregando os cilindros a pedido de outra pessoa, que não teve o nome divulgado, e que seriam inocentes.

