Dupla é presa por roubar 209 botijas de gás

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), com apoio da Força Nacional, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (17/06), por volta das 10h, a operação “Chama Azul”, que resultou na prisão de Jamilson Silva de Oliveira, de 31 anos, em cumprimento a mandado judicial, por roubo e receptação qualificada de 209 botijas de gás de cozinha. No decorrer da ação, também foi preso, em flagrante, Hidenilson Alves de Souza, 25, pela receptação de parte do material. As prisões ocorreram em ruas distintas do bairro Amazonino Mendes, zona norte de Manaus.

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (17/06), por volta das 9h30, na sede da Delegacia Geral (DG), situada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro oeste, onde o delegado-geral adjunto, Tarson Yuri Soares, ressaltou o êxito de mais uma operação e parabenizou as equipes policiais envolvidas na ação, assim como a imprensa, pelo empenho na divulgação de todo trabalho realizado pela PC-AM.

Conforme o delegado Denis Pinho, titular da Especializada, o crime ocorreu no dia 12 de junho deste ano, no bairro Cidade Nova, zona norte da cidade. “Jamilson estava em um veículo modelo Honda Fit, na companhia de outros dois indivíduos, e portando uma arma de fogo interceptou um caminhão que continha 209 botijas de gás de cozinha, momento em que este roubou toda a carga”, explicou o delegado.

Conforme o titular, após tomarem conhecimento do crime, as equipes imediatamente iniciaram as diligências e conseguiram identificar Jamilson. Foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão em nome de Jamilson, que foi deferido e cumprido, na manhã de ontem, em uma distribuidora de gás, de propriedade do infrator, localizada na avenida Circular 2, bairro Amazonino Mendes, zona norte. Na ocasião, foram apreendidas 173 botijas.

Segundo Denis Pinho, as equipes policiais foram informadas por Jamilson que o restante do material subtraído estaria em posse de Hidenilson, e, em ato contínuo, as equipes foram ao endereço delatado pelo homem, na rua Coronel Sávio, no mesmo bairro, onde efetuaram a prisão, em flagrante, do receptador. No local foram apreendidas as 36 botijas restantes.

“Durante a ação recuperamos as 209 botijas de gás de cozinha que haviam sido subtraídas, e apreendemos o veículo Honda Fit utilizado para a prática do crime, bem como um celular, três máquinas de cartão de crédito e duas camisas, personalizadas da empresa vitimada, com as quais os infratores se passaram por funcionários”, finalizou Pinho.

Ainda com informações de Pinho, as investigações em torno do caso terão continuidade para que os demais integrantes envolvidos no roubo sejam identificados e presos.

Procedimentos – Encaminhados ao prédio da DERFD, Jamilson irá responder por roubo majorado, e Hidenilson foi autuado por receptação qualificada. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles serão levados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerão à disposição da Justiça.

