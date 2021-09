Dupla é presa após cair com carro dentro de igarapé durante perseguição; veja vídeos

Dois homens até o momento não identificados foram presos ao cair com um carro de passeio dentro de um igarapé após uma perseguição policial na noite desta segunda-feira (13). A ocorrência aconteceu na Avenida Tenente Roxana Bonessi, bairro Monte das Oliveiras zona norte de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, os ocupantes do veículo estavam praticando assaltos na região do bairro Manoa. As vítimas realizaram as denúncias e posteriormente, uma guarnição da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recebeu as informações com as características do veículo.

Ainda conforme informações da polícia, a equipe policial avistou o veículo e passou a acompanhar o percurso para realizar uma abordagem, porém, os criminosos perceberam a presença dos policiais e iniciaram a fuga. Durante a perseguição os ocupantes do veículo colidiram com um micro-ônibus particular e ao perder o controle do carro, caíram dentro do Igarapé do Passarinho.

Os indivíduos conseguiram fugir do local, mas após uma busca realizada pela equipe policial eles foram presos e levados para a delegacia, onde foram apresentados para os procedimentos cabíveis. As informações são do D24am.

