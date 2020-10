Dupla de travestis acaba mal durante tentativa de assalto a salão de beleza

Dois travestis de 17 anos, não identificados são presas após realizarem assalto dentro de um salão de beleza. A câmera de segurança flagrou os suspeitos armados tentando fugir do local. O fato teria ocorrido na noite de ontem (28) rua Comendador Alexandre Amorim, bairro Aparecida, zona sul de Manaus.

O salão já estava no fim do expediente, mas os dois jovens permaneceram no local, logo que os portões do estabelecimento foram fechados e os suspeitos terem lavado os cabelos e colocado aplique, eles anunciaram o assalto. Com um simulacro – arma falsa- na mão o adolescente ordena que os funcionários se abaixem e fiquem em um cato, enquanto eles cometem o roubo.

Porém, assim que a renda do dia e até um secador de cabelos foi colocado dentro da bolsa, os suspeitos se desesperam ao perceber que os portões não abriram.

A equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária foi acionada pela proprietária que conseguiu mantê-los presos dentro até a chegada da viatura. Os produtos roubados e o aplique que colocaram em seus cabelos, também foram devolvidos.

Eles ainda tentaram negar o crime, mas as imagens do circuito de segurança serviram de prova. A dupla foi conduzida para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), para as providências.

