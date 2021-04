Dupla da Páscoa tem prêmio estimado em 30 milhões

A Dupla de Páscoa teve o prazo de apostas e dia do sorteio alterados. Agora, o período de apostas exclusivas para a Dupla de Páscoa foi prorrogado e acontece no dia 17 de abril. A partir de agora, todos os jogos registrados para a Dupla Sena passam a concorrer para o sorteio especial da modalidade. O prêmio está estimado em R$ 30 milhões para quem cravar todas as dezenas em qualquer um dos sorteios.

Lembrando que os bilhetes registrados com data do dia 3 ainda continuarão válidos. O intuito é permitir que quem não apostou ainda tenha mais uma oportunidade.

Como funciona a Dupla de Páscoa?

Os concursos especiais não acumulam, por exemplo: Quina de São João, Mega Sena da Virada, etc. Caso não haja ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio, e assim segue.

Vale ressaltar que esta já é a 5ª edição especial da Dupla Sena. Dentre todas essas edições, a de 2020 foi a que pagou o maior prêmio das Duplas de Páscoa. Na ocasião, apenas um apostador de Blumenau (SC) acertou as seis dezenas e ganhou R$ 30,8 milhões.

Lembrando que com apenas uma aposta da Dupla Sena, o apostador tem o dobro de chances de ganhar. São dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. O preço da aposta simples, com 6 números, é de R$ 2,50.

Como apostar da Dupla de Páscoa?

Essa modalidade foi criada em 2017 e tomou lugar da Lotomania de Páscoa. Trata-se de uma loteria feita em comemoração do feriado religioso da Páscoa.

Como de costume, as apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país ou de forma online, seja pelo aplicativo ou pelo site de loterias da Caixa.

O app é gratuito e está disponível para usuários das plataformas iOS e Android. Para baixa-lo basta acessar a Google Play Store ou Apple Store.

Se resolver apostar online, o usuário precisa fazer um cadastro que pede um número de CPF, um endereço de e-mail e a criação de uma senha de seis dígitos. Além disso é obrigatório ser maior de 18 anos e aceitar os termos de uso do sistema.

Por fim, basta efetuar o pagamento da aposta e aguardar o resultado.

*Com informações da assessoria

